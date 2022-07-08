Petrol
104.22
0.10%
Euro
17.5414
-0.12%
Dolar
17.2627
-0.03%
Altın
965.77
0.04%
Borsa
2426
0.72%
Bitcoin
374.157
6.23%
BTXN Coin
6.46
-1.82%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka: Hayatımın en özel günlerinden birini yaşıyorum

    Beşiktaş'ın yeni transferi Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka, siyah-beyazlı takıma geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.
    • 08.07.2022 - 00:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka: Hayatımın en özel günlerinden birini yaşıyorum

    Muleka, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan röportajında transferiyle ilgili, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok büyük bir kulüp olan Beşiktaş'a imza attım. Tanrı'ya şükrediyorum. Hayatımın en özel günlerinden birini yaşıyorum. Umarım bunun karşılığını sahada, performansla herkese göstereceğim." diye konuştu.

    "Rakip olarak geldiğim sahada Beşiktaş taraftarını arkamda hissedeceğim"

    Beşiktaş taraftarını öven 22 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarımızın önüne çıkacağım günü dört gözle bekliyorum. Her oyuncu bu yoğun atmosferi yaşamak ister. Buraya rakip olarak gelmiştim. Şimdi o taraftarı arkamda hissedeceğim." ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş ın yeni transferi Muleka: Hayatımın en özel günlerinden birini yaşıyorum #1

    "Taraftarın desteğine en iyi şekilde yanıt vereceğim"

    AA'nın haberine göre; Muleka, Beşiktaş taraftarının kendisine gösterdiği ilgiyle ilgili, "Beşiktaş'ın bana ilgisi ortaya çıktıktan sonra özellikle Instagram'da bana destek mesajı attılar. Şimdi artık sıra bana geldi. Onların desteği ve ilgisine elimden gelenin en iyisini yaparak, onları mutlu ederek karşılık vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

    "Beşiktaş'ı kimseye sormama gerek kalmadı"

    Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığında kulübü kimseye sormadığını anlatan Muleka, "Zaten kendi gözlerimle bu atmosferi yaşadım. Beşiktaş'a karşı oynadığım günkü atmosfer çok etkileyiciydi. Bundan dolayı kimseye sormama, sorgulamama gerek kalmadı. Buradaki atmosfer, kulübün ve camianın büyüklüğü ile tarihiyle ilgili bilgim vardı." diyerek sözlerini tamamladı.

    Beşiktaş ın yeni transferi Muleka: Hayatımın en özel günlerinden birini yaşıyorum #2


    İlginizi Çekebilir

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Toulouse'un gündeminde İsmail Yüksek var
    Transfer dosyası

    Toulouse'un gündeminde İsmail Yüksek var

    Hidrojenle çalışacak yeni nesil Hyundai Nexo ertelendi
    Otomobil

    Hidrojenle çalışacak yeni nesil Hyundai Nexo ertelendi

    Görüş Bildir