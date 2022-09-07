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    Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond İstanbul'a geldi

    Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond İstanbul'a geldi

    Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'dan kadrosuna kattığı Nathan Redmond, İstanbul'a geldi.
    • 07.09.2022 - 19:26
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    Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'dan Nathan Redmond'u kadrosuna kattı.

    İngiliz sol kanat oyuncusu, Beşiktaş'la sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

    Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki sol açıkla sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak. Beşiktaş ın yeni transferi Nathan Redmond İstanbul a geldi #1

    Nathan Redmond kimdir?

    Nathan Daniel Jerome Redmond, 6 Mart 1994 tarihinde Birmingham'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2010 yılında doğduğu kentin takımında başlayan Jamaika asıllı futbolcu, Burton Albion'a kiralanmıştır.

    Bir sezon sonra Birmingham City A takımına yükselen Redmond, burada çıktığı 82 maçta 9 gol 11 asist yaptı. İki sezon sonra ilk transferini yapan 28 yaşındaki sol kanat, 2.3 milyon euro karşılığında Norwich City'e transfer oldu.

    Beşiktaş ın yeni transferi Nathan Redmond İstanbul a geldi #2

    123 maçta 13 gol 21 asist

    Norwich kariyerinde 123 maçına çıkan İngiliz kanat, 13 gol atarken 21 de asist yaptı. 2016 Temmuz ayında 13.5 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olan futbolcu, kariyerine hala burada devam etmektedir.

    Southampton'da 232 maçta 30 gol atan tecrübeli kanat, 27 de asist yaptı. Nathan Redmond, kariyerinde sadece 1 kez İngiltere milli takımında görev almıştır.

    Beşiktaş ın yeni transferi Nathan Redmond İstanbul a geldi #3

     

    Beşiktaş'ın Premier Lig'den 9. transferi

    Siyah-beyazlılar, daha önce yolu Premier Lig'den geçen 9 ismi kadrosuna kattı.

    Redmond dışında Romain Saiss, Gedson Fernandes, Ghezzal, Dele Alli, Cenk Tosun, Wout Weghorst, N' Koudou ve Masuaku'nun yolu Premier Lig'den geçti.

    Beşiktaş ın yeni transferi Nathan Redmond İstanbul a geldi #4

    Beşiktaş ın yeni transferi Nathan Redmond İstanbul a geldi #5


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