Beşiktaş'ın yeni transferi Saiss İstanbul'da

Beşiktaş'ın Wolverhampton'dan getirdiği defans oyuncusu Romain Saiss, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Romain Saiss'le anlaşma sağlamıştı. 32 yaşındaki futbolcu İstanbul'a ayak bastı.

Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Saiss,İstanbul'a geldi.

3 yıllık anlaşma imzalayacak

Roman Saiss, Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 32 yaşındaki stoper, yıllık 1.5 milyon euro ücret alacak.

Bonservis bedeli ödenmeyecek

Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan Faslı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.

Fransa'da Valence, Clermont, Le Havre ve Angers formaları giyen Saiss, 2016'dan 4 milyon euro karşılığında Wolverhampton transfer oldu.

Son 6 sezonda İngliz ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki stoper, geçen sezon Wolverhampton'da çıktığı 32 maçta 3 gol attı.