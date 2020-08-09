Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton İstanbul'da

Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen Welinton transferini bitirdi. Brezilyalı savunma oyuncusu İstanbul'a gelerek yöneticilerle son kez görüşecek. Akdeniz ekibi bu transfere karşılık Fatih Aksoy'u aldı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Alanyaspor'un savunma oyuncusu Welinton, siyah-beyazlı takımla transferini görüşmek için yeniden İstanbul'da.

Beşiktaşlı yöneticilerin daha önce bir alışveriş merkezinde görüşme yaptığı Welinton, bu kez son detayları görüşmek üzere geldi.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Welinton ile 2+1 yıllık sözleşme yapılacağı öğrenildi.

31 yaşındaki Welinton'un hafta başı Beşiktaş'a imza atması ve yeni sezon kampında yer alması bekleniyor.

Welinton İstanbul'da - İZLE

WELINTON-FATİH AKSOY TAKASI

Beşiktaş'ın Welinton transferinde takasta kullanmak istediği Fatih Aksoy, Alanyasporlu yöneticilerle transferini görüştü.

22 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor ile anlaşma sağladı. Ön libero, stoper ve sağ bek olarak oynayabilen Fatih Aksoy ile Alanyaspor arasındaki anlaşmanın 3+1 yıllık olduğu ortaya çıktı.

Son iki sezonunu Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Fatih Aksoy, Welinton'un Beşiktaş'a imza atmasının ardından Alanyaspor'a transfer olacak.