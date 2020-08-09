- En Son Haber
- Transfer dosyası Haberleri
- Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton İstanbul'da
- Haber Merkezi
- 09.08.2020 - 17:14
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Alanyaspor'un savunma oyuncusu Welinton, siyah-beyazlı takımla transferini görüşmek için yeniden İstanbul'da.
Beşiktaşlı yöneticilerin daha önce bir alışveriş merkezinde görüşme yaptığı Welinton, bu kez son detayları görüşmek üzere geldi.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Welinton ile 2+1 yıllık sözleşme yapılacağı öğrenildi.
31 yaşındaki Welinton'un hafta başı Beşiktaş'a imza atması ve yeni sezon kampında yer alması bekleniyor.
WELINTON-FATİH AKSOY TAKASI
Beşiktaş'ın Welinton transferinde takasta kullanmak istediği Fatih Aksoy, Alanyasporlu yöneticilerle transferini görüştü.
22 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor ile anlaşma sağladı. Ön libero, stoper ve sağ bek olarak oynayabilen Fatih Aksoy ile Alanyaspor arasındaki anlaşmanın 3+1 yıllık olduğu ortaya çıktı.
Son iki sezonunu Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Fatih Aksoy, Welinton'un Beşiktaş'a imza atmasının ardından Alanyaspor'a transfer olacak.