Beşiktaş'ın yıldızı Gedson'un talipleri artıyor

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Beşiktaş, 2022 yılında 6 milyon euro karşılığında Benfica'dan Gedson Fernandes'i transfer etmişti. Ancak yapılan anlaşmaya göre oyuncunun haklarının yarısı, Portekiz ekibinde.

Buna göre Gedson'un satışından gelecek paranın yarısı, Benfica'nın olacak. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Gedson için devreye girdi.

Siyah-beyazlılar takımın en istikrarlı ve formda olan isimlerinden olan Gedson'u bırakmaya hiç niyetli değil ama Benfica satış için baskı yapıyor.

HOCA DA İSTEMİYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre; Portekiz ekibinin temsilcileri, Beşiktaş'ı arayarak oyuncunun satılması yönünde istekte bulundu.

Benfica her ne kadar bonservis bedelinden elde edilecek gelirin yarısının hakkına sahip olsa da satış için tek söz sahibi kulüp Beşiktaş.

Siyah-beyazlı yöneticiler de şu an için Gedson'u bırakmak gibi bir gündemleri olmadığını, hem Borussia Dortmund'a hem de Benfica'ya iletti.

Teknik direktör Van Bronckhorst'un da Gedson'un satışına kesinlikle karşı olduğu öğrenildi.

PERFORMANSI

Bu sezon daha hücumcu bir kimliğe sahip olan 25 yaşındaki futbolcu, 12 maçta 6 golün yanı sıra 2 asistlik performansla 8 gole katkı yaptı.