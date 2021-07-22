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    Beşiktaş'la anlaşan Rosier, İstanbul'a geliyor

    Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valentin Rosier, İstanbul'a geliyor. Fransız oyuncu, siyah-beyazlı takımla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2021 - 10:16
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    Beşiktaş'la anlaşan Rosier, İstanbul'a geliyor

    Beşiktaş , Valentin Rosier'i bekliyor. Siyah-beyazlıların 4.5 milyon euro karşılığında Sporting'den bonservisini aldığı Fransız futbolcu en geç cuma günü İstanbul'da olacak.

    24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

    Beşiktaş la anlaşan Rosier, İstanbul a geliyor #1

    MAAŞINDA İNDİRİM YAPACAK

    Beşiktaş dışındaki teklifleri geri çeviren Fransız sağ bek, siyah-beyazlılara transfer olmak için maaşından indirim yapmaya da hazır olduğunu dile getirdi.

    NTV Spor'un haberine göre; siyah-beyazlı taraftarlar, Rosier'in bu tutumu nedeniyle 24 yaşındaki oyuncuyu havalimanında karşılamaya hazırlanıyor. Rosier, geçen sezon Beşiktaş ile çıktığı 37 maçta 3 gol attı, 7 asist yaptı.

    Beşiktaş la anlaşan Rosier, İstanbul a geliyor #2

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