Beşiktaş'la Kaan Ayhan görüşmeleri tıkandı

Beşiktaş'la milli futbolcu Kaan Ayhan arasındaki görüşmeler, oyuncunun ücretini euro istemesi nedeniyle tıkanma noktasına geldi.

Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte Kaan Ayhan talip olan Beşiktaş'ın milli oyuncunun transferde ağır hareket etmesinin nedeni belli oldu.

Kulübü Sassoulo'nun da siyah beyazlıların ilgisini doğruladığı Kaan Ayhan'ın ücretini euro üzerinden istemesi nedeniyle görüşmelerin tıkandığı ifade edildi.

“TÜRK LİRASI OLARAK KABUL EDERSE RENKLERİMİZE KATARIZ”

Hürriyet’in haberine göre, Transferde Türk futbolcu ile Türk Lirası üzerinde anlaşma kararı aldıklarını belirten Beşiktaşlı yöneticiler 27 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili olarak "Kaan Ayhan Türk Lirası olarak anlaşmayı kabul ederse renklerimize katarız" yorumunu yaptılar.