Beşiktaşlı Jean Onana, Marsilya yolcusu Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın Jean Onana'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Beşiktaş ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

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Süper Lig'de oynadığı 18 maç sonunda 29 puan toplayan ve ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bir hayli gerisinde kalan Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde kadroda büyük bir değişim yaşanması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda kadroya katılacak yeni futbolcular için çalışmalar sürerken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler belli oluyor.

Beşiktaş'ın sezon başında Ligue 1 ekibi Lens'ten 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ancak gösterdiği performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratan Jean Onana'ya Fransız ekibi Marsilya'dan teklif geldi.

Anlaşma sağlandı

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya'nın, Onana transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladığı iddia edildi.

Fransız ekibinin, Kamerunlu orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katacağı aktarıldı. Ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alacağı ifade edildi.

Transfer için Fransa'ya gidecek

İleri düzeyde görüşmelerin yapıldığı yazılırken, son pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı kaydedildi.

Onana'nın son pürüzlerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta Marsilya'ya transferi için Fransa'ya gitmesi bekleniyor.

Kadro dışında kalmıştı

23 yaşındaki futbolcu yeni yönetimin gelmesiyle, Fenerbahçe derbisinin ardından Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Siyah-beyazlı takımla 10 maça çıkan Kamerunlu isim, 1 asistlik performans sergiledi.