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    Beşiktaşlı Rıdvan, Tottenham tarihine adını yazdırabilir

    Beşiktaş’ın başarılı oyuncusu Rıdvan Yılmaz için Tottenham kolları sıvadı. Eğer transfer gerçekleşirse İngiliz ekibinin tarihindeki en pahalı ikinci sol bek transferi olacak.
    • 24.04.2022 - 16:16
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    Beşiktaşlı Rıdvan, Tottenham tarihine adını yazdırabilir

    Yeni sezon  transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği sürmeye devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in öncülüğü doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar birçok bölgeye takviye yapmayı planlıyor.

    Diğer yandan Beşiktaş takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimler arasında Rıdvan Yılmaz geliyor.

    Yetenekli sol beki İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın bir süredir izlediği ve teklif için hazırlandıkları ortaya çıktı.

    8 milyon euroluk teklif

    Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer'in haberine göre; İngilizler milli sol bek için Beşiktaş'ın kapısını 8 milyon euroluk teklifle çaldı. Eğer Beşiktaş bu teklifi kabul eder ya da pazarlıklar daha üst seviyelere taşınırsa, Tottenham'ın tarihindeki en pahalı ikinci sol bek transferi olacak.

    Beşiktaşlı Rıdvan, Tottenham tarihine adını yazdırabilir #1

    Rıdvan’ın hayali İngiltere’de oynamak

    Londra ekibi geçen sezon Sergio Reguilon için Real Madrid'e 30 milyon avro öderken, İspanyol futbolcunun birçok talibi olması sonrasında bu bölge için Ben Davies ile beraber görev yapacak bir isim arayışındaydı.Siyah-beyazlı yönetim ise Rıdvan Yılmaz'ı 10 milyon avronun altında bir rakama bırakmak istemiyor. Genç futbolcu ise hayalinin İngiltere'de top koşturmak olduğunu söylerken siyah beyazlı yönetimden transferi için kolaylık gösterilmesini istedi.

    30 maçta 3 gol atarken 4 asist

    Beşiktaş altyapısından yetişen ve iki sene önce 50 bin Euro piyasa değeri olan genç sol bek kısa süre içinde adından söz ettirecek bir performans sergiledi.

    6 kez milli takım forması giyen Rıdvan bu sezon 30 maçta 3 gol atarken 4 de asiste imza attı.


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