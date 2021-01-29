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    Beşiktaşlı taraftarlar transfer bekliyor

    Beşiktaşlı taraftarlar transfer bekliyor

    Galatasaray ile Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirirken, lider Beşiktaş'ın henüz kimseyi almaması taraftarları endişelendiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 17:23
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    Süper Lig'de ara transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kaldı.

    Fenerbahçe; Mesut Özil, Osayi ve Szalai ile kadrosunu güçlendirirken, Galatasaray ise Onyekuru, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu ve Yedlin'i transfer etti.

    Ezeli rakipleri transfer bombalarını bir bir patlatırken, lider Beşiktaş'ta ise hala ses yok.

    Henüz hiçbir transfer yapmayan siyah-beyazlılar, Hulk veya Cenk Tosun'dan birini kadrosuna katmayı planlıyor.

    TARAFTARLAR YÖNETİME CAPSLERLE MESAJ YOLLUYOR

    Transfer dönemi kapanmadan bir an önce forvet takviyesinin yapılmasını isteyen Beşiktaşlı taraftarlar ise, durumlarını özetleyen capsler yaparak yönetime esprili bir şekilde mesaj yolluyor.

    Beşiktaşlı taraftarlar transfer bekliyor #1

    Beşiktaşlı taraftarlar transfer bekliyor #2

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