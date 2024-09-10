Beşiktaşlıları korkutan gelişme: Semih Kılıçsoy idmanda yok

Haber Merkezi
Beşiktaş, 15 Eylül'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı önemli maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan 19 yaşındaki genç futbolcu Semih Kılıçsoy, salı günü yapılan antrenmanda yer almadı.
Milli Takım tarafından daha önce kasık ağrısı yaşadığı belirtilen Semih, tedbir amaçlı olarak antrenmanlara katılmıyor.
TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAMA DURUMU BELİRSİZ
Semih Kılıçsoy'un Trabzonspor karşısında sahada olup olmayacağı hafta içinde netlik kazanacak.
Beşiktaş teknik ekibi, genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Bu sezon 5 maçta forma giyen milli oyuncu henüz golle tanışamazken 2 asistle takımına katkı sağladı.
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