Beşiktaş'ta 11 futbolcu takımdan ayrılacak
ensonhaber.com

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş'ta gönderilecekler listesi bir hayli kalabalık.

Siyah-beyazlılarda gözden çıkarılacak oyuncular arasında piyasası olan isimler için özel çalışmalar yapılacak.

Cazip teklif gelirse satılacaklar

Son dönemde form grafiği yükselen Colley ile Masuaku da cazip teklif gelmesi durumunda gönderilecek.

Hedef bonservisiyle satmak

Öte yandan beklentileri karşılayamayan Aboubakar, Muleka, Rebic, Chamberlain, Zaynutdinov, Onana, Rosier, Montero ve Hasic'in de bonservis katkısı sağlayarak elden çıkarılmasına çalışılacak.