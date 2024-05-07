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Beşiktaş'ta 11 futbolcu takımdan ayrılacak

Beşiktaş'ta 11 futbolcu takımdan ayrılacak Beşiktaş'ta gözden çıkarılacak birçok oyuncu buluyor. Siyah-beyazlılar, oyuncular arasında piyasası olan isimler için özel çalışmalar yapacak.