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    Beşiktaş'ta 8 futbolcunun sözleşmesi sona erecek

    Yeni sezonun kadrosunu kurmak için düğmeye basan Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi bitecek ve kiralık futbolcularla masaya oturdu, teklifini yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 14:20
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    Beşiktaş'ta 8 futbolcunun sözleşmesi sona erecek

    Bir yandan Süper Lig şampiyonluğunu, bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nı alabilmek için tüm gücüyle savaşan Beşiktaş, diğer yandan da sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek oyuncuların durumlarını netleştirmek için uğraşıyor.

    Sergen Yalçın’ın da sona erecek sözleşmesiyle birlikte Beşiktaş’ta 8 oyuncunun sözleşmesi bugün itibarıyla sona erecek.

    Beşiktaş ta 8 futbolcunun sözleşmesi sona erecek #1

    SÖZLEŞMESİ SONA EREN 8 OYUNCU

    Siya-beyazlı ekibin sözleşmesi sona erecek 8 oyuncusu…

    Aboubakar

    Ghezzal

    Cenk Tosun

    Gökhan Töre

    Atiba

    Mensah

    Dorukhan

    Utku

    Beşiktaş ta 8 futbolcunun sözleşmesi sona erecek #2

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