- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Beşiktaş'ta 8 futbolcunun sözleşmesi sona erecek
Beşiktaş'ta 8 futbolcunun sözleşmesi sona erecek
Yeni sezonun kadrosunu kurmak için düğmeye basan Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi bitecek ve kiralık futbolcularla masaya oturdu, teklifini yaptı.
- Haber Merkezi
- 31.05.2021 - 14:04
- Güncelleme : 31.05.2021 - 14:20
Bir yandan Süper Lig şampiyonluğunu, bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nı alabilmek için tüm gücüyle savaşan Beşiktaş, diğer yandan da sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek oyuncuların durumlarını netleştirmek için uğraşıyor.
Sergen Yalçın’ın da sona erecek sözleşmesiyle birlikte Beşiktaş’ta 8 oyuncunun sözleşmesi bugün itibarıyla sona erecek.
SÖZLEŞMESİ SONA EREN 8 OYUNCU
Siya-beyazlı ekibin sözleşmesi sona erecek 8 oyuncusu…
Aboubakar
Ghezzal
Cenk Tosun
Gökhan Töre
Atiba
Mensah
Dorukhan
Utku