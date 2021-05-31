Beşiktaş'ta 8 futbolcunun sözleşmesi sona erecek

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için düğmeye basan Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi bitecek ve kiralık futbolcularla masaya oturdu, teklifini yaptı.

Bir yandan Süper Lig şampiyonluğunu, bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nı alabilmek için tüm gücüyle savaşan Beşiktaş, diğer yandan da sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek oyuncuların durumlarını netleştirmek için uğraşıyor.

Sergen Yalçın’ın da sona erecek sözleşmesiyle birlikte Beşiktaş’ta 8 oyuncunun sözleşmesi bugün itibarıyla sona erecek.

SÖZLEŞMESİ SONA EREN 8 OYUNCU

Siya-beyazlı ekibin sözleşmesi sona erecek 8 oyuncusu…

Aboubakar

Ghezzal

Cenk Tosun

Gökhan Töre

Atiba

Mensah

Dorukhan

Utku



