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Beşiktaş'ta Aboubakar gelişmesi
- Haber Merkezi
- 26.08.2020 - 16:56
2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı takımda şampiyonluk yaşayan Vincent Aboubakar, yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor.
Yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon ligde sadece 5 maçta forma giyebilen 28 yaşındaki futbolcu, Porto'da iyice geri plana düşmüştü.
BONSERVİSİNİ ALMAK İÇİN PORTO'YLA GÖRÜŞÜYOR
Soares, Pereira ve Ze Luis'in arkasında kalan tecrübeli oyuncu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Bonservisini eline almak için kulübüyle görüşmelerini sürdüren Aboubakar'ın, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe haber gönderdiği öğrenildi.
Beşiktaş'a geri dönmek isteyen golcü futbolcu, 2016-17 sezonunda çıktığı 38 maçta 19 gol atıp 4 de asist yapmıştı.
KARAR SERGEN YALÇIN'IN
Oyuncudan gelen bu talebi teknik direktör Sergen Yalçın'a ileten yönetim, 47 yaşındaki çalıştırıcıdan olumlu yanıt alırsa, Kamerunlunun sağlık raporlarını inceleyecek.
Bu transferle ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor...