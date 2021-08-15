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- Beşiktaş'ta Adem Ljajic, kulüp bulamadı
Beşiktaş'ta Adem Ljajic, kulüp bulamadı
Beşiktaş'ta teknik ekibin kararı sonrasında yönetimin yollarını ayırma kararı aldığı Adem Ljajic, henüz bir kulüple anlaşamadı.
- Haber Merkezi
- 15.08.2021 - 10:20
- Güncelleme : 15.08.2021 - 11:49
Siyah-beyazlılar, yeni sezonda kadrosunu yenilerken performansını beğenmediği oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor.
Beşiktaş, Adem Ljajic’le yollarını ayırma kararı aldı. Oyuncuya kulüp bulması söylendi.
Teknik ekibin kararı sonrasında yönetimin yollarını ayırma kararı aldığı Adem Ljajic, henüz bir kulüple anlaşamadı.
AYRILAMAZSA KADRO DIŞI BIRAKILACAK
3.7 milyon Euro’luk yıllık ücreti sebebiyle yönetimin göndermek istediği Sırp 10 numara, eğer ayrılmazsa kadro dışı bırakılacak.
Ljajic’ten açılacak yabancı kontenjanının 8 numara transferinde kullanılabileceği belirtildi.