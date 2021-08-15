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    Beşiktaş'ta Adem Ljajic, kulüp bulamadı

    Beşiktaş'ta Adem Ljajic, kulüp bulamadı

    Beşiktaş'ta teknik ekibin kararı sonrasında yönetimin yollarını ayırma kararı aldığı Adem Ljajic, henüz bir kulüple anlaşamadı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 11:49
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    Siyah-beyazlılar, yeni sezonda kadrosunu yenilerken performansını beğenmediği oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor.

    Beşiktaş, Adem Ljajic’le yollarını ayırma kararı aldı. Oyuncuya kulüp bulması söylendi.

    Teknik ekibin kararı sonrasında yönetimin yollarını ayırma kararı aldığı Adem Ljajic, henüz bir kulüple anlaşamadı.

    Beşiktaş ta Adem Ljajic, kulüp bulamadı #1

    AYRILAMAZSA KADRO DIŞI BIRAKILACAK

    3.7 milyon Euro’luk yıllık ücreti sebebiyle yönetimin göndermek istediği Sırp 10 numara, eğer ayrılmazsa kadro dışı bırakılacak.

    Ljajic’ten açılacak yabancı kontenjanının 8 numara transferinde kullanılabileceği belirtildi.

    Beşiktaş ta Adem Ljajic, kulüp bulamadı #2

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