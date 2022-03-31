Beşiktaş'ta Alexander Sörloth'a onay çıktı

İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer alıyor.

Gelecek sezona yaptığı transferlerle şimdiden hazırlananan Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.

İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, siyah-beyazlıların transfer hedefleri arasında yer alıyor.

ISMAEL ONAY VERDİ

Bonservisi Leipzig'de bulunan Norveçli golcü için yeni teknik direktör Valerien Ismael'le bir toplantı yapan yönetim, Fransız hocadan onayı aldı. Yönetim, sezon sonu Sörloth için Leipzig'e kiralama teklifinde bulunacak.