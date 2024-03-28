Beşiktaş'ta Ante Rebic'e talip yok Beşiktaş'ın gelecek sezon planları arasında bulunmayan Ante Rebic'e şu ana kadar hiçbir takımın ilgi göstermediği belirtildi.

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Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak transfer ettiği Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic, beklenen performansı sergileyemedi.

Yönetim, Milan'dan transfer edilen Rebic'i sezon sonunda takımdan göndermeyi düşünüyor.

Şu ana kadar Rebic için herhangi bir kulübün ilgisinin olmadığı belirtilrken oyuncunun kalma ihtimali de yönetimi de kara kara düşündürüyor.

23 maça çıktı

Rebic, bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıktı. Ancak bu maçlarda sadece 1 gol atabildi ve 5 asist yapabildi.

Beşiktaş'ın beklentilerini karşılayamayan Rebic'in geleceği belirsizliğini koruyor.