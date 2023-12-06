Beşiktaş'ta büyük hedef: Anderson Talisca devre arasında gelecek Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, devre arası için kolları sıvadı. Yönetimin hedefinde Al Nassr'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca var.

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, seçim öncesi Suudi Arabistan’a gidip, Anderson Talisca’nın kulübü Al Nassr’la futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına varmıştı.

Devre arasında Beşiktaş'ı eski gücüne ulaştırmak için yoğun bir transfer sezonu geçirmeyi amaçlayan Hasan Arat'ın ilk hedefi de belli oldu.

Siyah-beyazlılar, Anderson Talisca için yeniden adım atacak.

Al-Nassr'ın Talisca yerine daha büyük bir yıldız düşüncesi üzerine harekete geçen Hasan Arat yönetimi, Arap kulübüyle olan anlaşmasını da kullanarak Brezilyalı futbolcunun transferini bitirmek istiyor.

Sponsorlar karşılayacak

Yıllar önce oynadığı Beşiktaş'a dönmeyi isteyebileceği düşünülen Talisca'nın maaş beklentisinin ise sponsorlar aracılığıyla karşılanması da gündemde.

Brezilyalı yıldız, bu sezon 17 maçta 17 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş’ın önceki başkanı Ahmet Nur Çebi de Talisca için girişimde bulunmuş ancak Al Nassr’dan olumsuz geri dönüş almıştı.