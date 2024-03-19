Beşiktaş'ta Cenk Tosun'la yollar ayrılacak! Yeni takımı belli oluyor Beşiktaş'ta uzun süredir forma giyen ve eleştirilen Cenk Tosun'un kulüple ilişkileri gerilmiş durumda. 32 yaşındaki futbolcu, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmelerde istediği desteği bulamadı ve sezon sonunda ayrılma kararı aldı.

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Beşiktaş, kulüp tarihindeki en zorlu sezonlarından birini geçirirken, kulüpte önemli bir kararın eşiğinde.

Son dönemdeki kötü performansla sık sık eleştirilen Cenk Tosun ile ilişkilerin gerilmesi, kulüpte bir dönüm noktasını işaret ediyor.

İstediği maaşı alamadı

32 yaşındaki deneyimli forvet, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmelerde beklediği maaş teklifini bulamadı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun'un Beşiktaş'a veda etme vakti geldiği konuşuluyor.

Düşüşe geçti

Beşiktaş formasını ilk kez 2014 yılında Gaziantep'ten transfer olan Cenk Tosun giymiş ve siyah-beyazlı takımda üç şampiyonluk kupası kaldırmıştı.

Everton'a transferiyle de 22 milyon euro kazandırarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak son sezonlarda yaşadığı sakatlık ve performans düşüklüğü, Cenk Tosun'un Beşiktaş'taki geleceği hakkında soru işaretlerini artırmıştı.

Kariyeri boyunca 218 maçta forma giyen ve bunların karşılığında 95 gol ve 29 asist üreten Cenk Tosun, bu sezon ise 38 maçta 10 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Ancak takımın genel performansı ve hedeflenen başarıya ulaşamama durumu, deneyimli golcünün de artık farklı bir yol aramasına neden oldu.

MLS'e gidebilir

Tosun'un geleceğiyle ilgili olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin futbol ligi MLS'te kariyerine devam etme planları olduğu konuşuluyor. Bununla birlikte, Trabzonspor'un da Cenk Tosun'a ilgi gösterdiği ve transfer girişimlerinde bulunduğu bildiriliyor.

Beşiktaş için Cenk Tosun'un ayrılığı, hem sportif anlamda bir değişim sürecini hem de kulüp içinde yönetim politikaları ve gelecek planlamasıyla ilgili önemli bir dönemeci işaret ediyor.