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    Beşiktaş'ta Cyle Larin ile ipler koptu

    Sözleşme uzatma görüşmeleri olumsuz geçen Cyle Larin teklif gelmesi halinde ocak ayında makul bir bonservisle takımdan gönderilecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 09:49
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    Beşiktaş'ta Cyle Larin ile ipler koptu

    Beşiktaş'ta Cyle Larin bilmecesi yaşanıyor. Siyah-beyazlıların sözleşme uzatmak için teklifte bulunduğu ancak maddi konularda anlaşma sağlayamadığı Kanadalı oyuncunun ara transfer döneminde gitme ihtimali yüksek görünüyor.

    İPLER KOPTU

    Bu sezon hiç 90 dakika sahada kalmayan Larin; ligde 1 gol ve 1 asistle oynadı, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting'e 1 gol attı. Geçen sezon ilk 9 haftada 5 gol atan Larin'le ipler kopma noktasına geldi.

    Hali hazırda 1.5 milyon euro'ya oynayan Larin'in menajeri 2.2 milyon euro'da diretiyor.

    Yönetim ise 1.5 milyon euronun üzerine çıkmayı düşünmüyor ve Larin'e devre arasında gelecek teklifleri bekliyor.

    Beşiktaş ta Cyle Larin ile ipler koptu #1

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