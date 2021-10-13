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    Beşiktaş'ta Cyle Larin kararı

    Beşiktaş'ta Cyle Larin kararı

    Ahmet Nur Çebi, sözleşme uzatmak istemeyen Cyle Larin ile yapılacak son görüşmede de anlaşma sağlanamazsa devre arasında Kanadalı futbolcuyu satacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 10:52
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 11:04
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    Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi uzatmak için büyük uğraş verdiği Cyle Larin konusunda son kararını verdi.

    Alınan bilgilere göre siyah-beyazlılar, devre arasında Kanadalı santrforla son kez masaya oturacak.

    Beşiktaş ta Cyle Larin kararı #1

    "DEVRE ARASI SATALIM"

    Eğer aradaki ekonomik sıkıntılar çözülemezse B planına geçilecek. Yönetim, sezon sonunda serbest kalacak olan Larin için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

    Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, yöneticilere, "Larin sezon sonu bedavaya gidecekse, devre arasında en azından biraz para kazanmaya bakalım." dediği öğrenildi. Başarılı golcüye, sezon sonunu beklemek istemeyen 2-3 takımın talip olduğu ifade ediliyor.

    Beşiktaş ta Cyle Larin kararı #2

    700 BİN EURO FARK VAR

    Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cyle Larin ile nikah tazelemek için yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç alınamadı.

    Siyah-beyazlıların 2017-18'in devre arasında Orlando City'den kadrosuna kattığı Kanadalı futbolcu, yıllık 1.6 milyon euro olan maaşının 2.5 milyon euroya çıkarılmasını isterken, yönetimin ise 1.8 milyon euro önerdiği öğrenildi.

    Beşiktaş ta Cyle Larin kararı #3

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