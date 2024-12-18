Beşiktaş'ta en az 3 ayrılık! Yolcular belli oldu

Haber Merkezi

Bu sezon Süper Lig’de ilk galibiyetini alan Adana Demirspor karşısında 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta futbolcuların demoralize olduğu ve fiziksel sorunlar yaşadığı gözlemlendi.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve ekibi ise, başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın seçilmeleri halinde Sergen Yalçın’la masaya oturma planlarının açıklanmasından olumsuz etkilendi.

AYRILIK RÜZGARI ESTİRECEK

29 Aralık’ta yapılacak olağanüstü genel kurul sonrası hangi başkan adayı seçilirse seçilsin, Beşiktaş’ta ocak ayında kadroda köklü değişiklikler yapılması bekleniyor. Arthur Masuaku, Joao Mario ve Jean Onana'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Masuaku ve Joao Mario için sözleşmeleri sezon sonunda biteceği için kendilerine kulüp bulmaları talep edilecek.

Jean Onana ise 2027'ye kadar kontratı bulunmasına rağmen bonservisiyle ya da kiralık olarak gönderilecek.