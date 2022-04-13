Beşiktaş'ta Ersin ve Rıdvan planı

Beşiktaş; Ersin Destanoğlu'ndan 12, Rıdvan Yılmaz'dan ise 8 milyon euro'luk bonservis geliri bekliyor.

Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonda yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan Beşiktaş'ı transfer kadar, satış için de hareketli günler bekliyor.

Siyah-beyazlılar, uzun süredir Avrupa ekipleriyle adı geçen Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz için bonservis rakamlarını belirledi.

Ersin için 12 milyon euro

Beşiktaş, iki sezondur takımın kalesini koruyan ve geçen sezonki şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Ersin Destanoğlu için, kapıyı çalacak takımından 12 milyon euro bonservis talep edecek.

Avrupa'ya transfere sıcak baktığı belirtilen Ersin'in adı, özellikle Fransız ekipleri Nice ve Lyon ile anılıyor. 21 yaşındaki eldiven, bu sezon Beşiktaş'ın kalesini 37 maçta korudu.

Rıdvan Yılmaz’a ise 8 milyon euro

Beşiktaş'ta Avrupa'ya transferi olası olarak görülen bir diğer isim de Rıdvan Yılmaz... Siyah-beyazlı ekip, milli sol bek için 8 milyon euro'luk bonservis bedeli bekliyor.

Uzun süredir Avrupalı scoutların da yakından takip ettiği Rıdvan Yılmaz'ın adı; Almanya'dan Stuttgart, İtalya'dan Torino ve İngiltere'den Leicester City ile anılıyor.

Bu sezon Beşiktaş'ta 29 maçta forma giyen Rıdvan, 3 gol, 4 asitlik bir performans sergiledi.