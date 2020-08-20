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    Beşiktaş'ta forvet transferi için son saatler

    Beşiktaş'ta forvet transferi için son saatler

    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş, UEFA'ya kadrosunu bildireceği için forvet transferini bu geceye kadar bitirmek zorunda.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 09:58
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    Beşiktaş'ta forvet transferi için son saatler

    Şampiyonlar Ligi'nde 3 ön eleme maçı oynayacak olan Beşiktaş ilk sınavına Yunan takımı PAOK karşısında çıkacak.

    BU GECE KADROLAR BİLDİRİLECEK

    25 Ağustos'ta oynanacak olan karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda hareketli saatler yaşanıyor. UEFA'ya kadrosunu bu gece sonuna kadar bildirmesi gereken Beşiktaş'ın forvet krizini çözmesi bekleniyor.

    Kısıtlı sürede Kara Kartal'ın listesindeki adaylar ise 2'ye düştü. En son Alanyaspor'da forma giyen Papiss Cisse ve Kasımpaşalı Koita transferinden birini çözüme kavuşturmak isteyen Beşiktaş'ta dakikaların her biri kıymete bindi.

    Beşiktaş ta forvet transferi için son saatler #1

    CISSE BEKLETİLİYOR

    Cisse ile her konuda anlaşan siyah-beyazlıların bu futbolcuyu yedekte beklettiği öğrenilirken asıl hedefin Kasımpaşa forması giyen Bengali-Fode Koita olduğu belirtildi.

    KASIMPAŞA'DAN JEST BEKLENİYOR

    Galatasaray'a Fatih Öztürk'ü, Fenerbahçe'ye ise Thiam'ı bonservissiz gönderen Kasımpaşa'dan aynı jesti bekleyen Kara Kartal, bu transferi bitirmek istiyor.

    İstanbul ekibinin ne karar vereceği merak konusu olurken, golcü transferindeki krizin bugün sona ermesi bekleniyor.

    Beşiktaş ta forvet transferi için son saatler #2

    GOLCÜLER İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ

    Beşiktaş'ın adayları arasında yer alan 35 yaşındaki Cisse kariyerinin en golcü sezonunu geçirirken rakip kaleleri 38 maçta 26 kez havalandırdı. 29 yaşındaki Koita ise bu sezon 26 maçta 12 gol atma başarısı gösterdi.

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