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    Beşiktaş'ta golcü transferini Ahmet Nur Çebi bitirecek

    Beşiktaş'ta golcü transferini Ahmet Nur Çebi bitirecek

    Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi’nin golcü transferiyle bizzat ilgileneceği öğrenilirken, belirlediği bazı isimlerin transferini temmuz ayında bitirmeyi planladığı vurgulandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 09:56
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    Yeni sezona yapılacak transferler için çalışmalarını daha hızlandıran Beşiktaş Yönetimi, golcü arayışlarında, Diego Costa ve Aleksandar Mitrovic dışındaki başka isimlere de dönmeyi planlıyor.

    Özellikle Fulhamlı Mitrovic’in pahalı olması, Diego Costa’nın, kulübün indirim talebine yanıt vermemesi nedeniyle siyah-beyazlılar başka isimleri de gündemine alacak.

    BAŞKAN GOLCÜ TRANSFERİYLE BİZZAT İLGİLENİYOR

    Başkan Ahmet Nur Çebi’nin golcü transferiyle bizzat ilgileneceği öğrenilirken, belirlediği bazı isimlerin transferini temmuz ayında bitirmeyi planladığı vurgulandı.

    Beşiktaş ta golcü transferini Ahmet Nur Çebi bitirecek #1

    STAT BAKIMA ALINDI

    Yeni sezona zemin açısından bu kez sorunsuz başlamak isteyen Beşiktaş’ta, Vodafone Park’ın bakımı son sürat devam ediyor. 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi maçlarına bir kez daha ev sahipliği yapacak olan Vodafone Park’ta zemin dışında birçok noktası da yeniden gözden geçirildi.

    Milliyet’in haberine göre, yeni sezonda maçların seyircili oynayacağı da göz önünde bulundurarak geniş bir bakımdan geçirilen Vodafone Park sezonun ilk resmi karşılaşmasına hazır olacak.

    Beşiktaş ta golcü transferini Ahmet Nur Çebi bitirecek #2

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