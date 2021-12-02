Beşiktaş'ta gündem Artem Dovbyk

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde forma giyen santrfor Artem Dovbyk ile temas kurdu.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın; stoper, orta saha ve forvet takviyesi planlaması sonrasında harekete geçti.

Listesinde birçok ismi bulunduran Beşiktaş yönetiminin, son olarak gündemine yeni bir forveti aldığı ortaya çıktı.

Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Ukrayna Ligi ekiplerinden Dnipro'nun formasını giyen Artem Dovbyk'in radara girdiği kaydedildi.

15 MAÇTA 12 GOL

Bu sezon kulübüyle çıktığı 15 mücadelede rakip filelere 12 gol gönderen 24 yaşındaki futbolcu, şu anda Ukrayna Ligi'nde gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

Ukrayna Milli Takımı'nın da formasını giyen 1,89'luk golcünün 1.5 milyon euroluk bir bonservis maliyetinin bulunduğu kaydedildi.

SERGEN YALÇIN'LA ÇALIŞMA YAPILACAK

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dovbyk'le alakalı olarak resmi çalışmalara, teknik ekiple yapılacak görüşme sonrasında başlanabilir.

Yönetimin, Kasımpaşa maçı sonrasında hem Ukraynalı golcü hem de listesindeki diğer isimlerle ilgili olarak teknik direktör Sergen Yalçın'la bir çalışma yapması bekleniyor.