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    Beşiktaş'ta gündem Gustavo Scarpa

    Valerien İsmael ile geçtiği yeni sisteme uygun oyuncular arayan Beşiktaş, Palmeiras’tan Gustavo Scarpa ile ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, Larin ve Alex Teixeira ile de yolları ayıracak.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2022 - 09:37
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    Beşiktaş'ta gündem Gustavo Scarpa

    Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ederken, teknik direktör Valerien İsmael’in raporu doğrultusunda görüşmeler sürüyor.

    Performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Alex Teixeira’nın yanı sıra yeni sözleşme konusunda anlaşılamayan Larin’le yollar ayrılacak.

    Siyah-beyazlılar Teixeira’nın boşluğunu Gustavo Scarpa ile doldurmak istiyor.

    Beşiktaş ta gündem Gustavo Scarpa #1

    Brezilya basını yazdı

    Brezilya medyasında, “Scarpa’nın, Palmeiras ile Aralık 2022’ye kadar sözleşmesi var ancak Beşiktaş bonservis ödemeye hazır. Oyuncu da Avrupa’da oynamaya olumlu bakıyor.” ifadelerine yer verildi.

    Palmeiras forması giyen 28 yaşındaki 10 numara, bu sezon 15 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

    Beşiktaş ta gündem Gustavo Scarpa #2


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