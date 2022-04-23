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Beşiktaş'ta gündem Gustavo Scarpa

Beşiktaş'ta gündem Gustavo Scarpa

Valerien İsmael ile geçtiği yeni sisteme uygun oyuncular arayan Beşiktaş, Palmeiras’tan Gustavo Scarpa ile ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, Larin ve Alex Teixeira ile de yolları ayıracak.