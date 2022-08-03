Beşiktaş'ta gündem Kerem Atakan Kesgin

Beşiktaşlı yöneticiler, Emirhan İlkhan'ın Torino'ya gidecek olmasının ardından Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Sivasspor'a teklif yaptı.

Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın sürpriz bir biçimde İtalya Serie A ekibi Torino'yla anlaşmasından sonra genç oyuncunun transferinin resmileşmesini beklemeden harekete geçmişti.

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş, bu doğrultuda daha önce yapılan planlamada listesinde yer alan Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin için çalışmalara başladı.

10 milyon lira ödenecek

22 yaşındaki oyuncu için kırmızı-beyazlılarla ilk temasları kuran yönetim, mali konuda talepleri sordu ve beklemeye geçti.

Piyasa değeri 1 milyon euro bandında bulunan genç futbolcu için Beşiktaş'ın, 10 milyon TL'lik transfer bütçesi ayırdığı öğrenildi. Beşiktaşlı yöneticilerin, bu fiyata ek olarak sonraki satıştan pay maddesi de önermesi bekleniyor.

Kariyerinde Sivasspor'dan önce Göztepe ve Bucaspor formaları da giyen Kerem Atakan Kesgin, U-21 Milli Takımımız'da da forma giyiyor.

Rıza Çalımbay onay verdi

Genç futbolcunun, Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisinden dolayı çok memnun olduğu ve transferinin bir an önce gerçekleşmesini istediği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak düşüncesini teknik direktör Rıza Çalımbay'la da paylaşan futbolcuya, kulüplerin anlaşması halinde tecrübeli hocadan da izin çıktığı ifade edildi.