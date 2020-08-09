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    Beşiktaş'ta gündem Rick Karsdorp

    Beşiktaş'ta gündem Rick Karsdorp

    Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Roma'nın 25 yaşındaki futbolcusu Rick Karsdorp ile görüşüyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2020 - 09:00
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    Beşiktaş'ta gündem Rick Karsdorp

    Maddi yapılandırma sonrasında takımın önemli bölgelerinde sorunlar yaşayan Kara Kartal, transfer görüşmelerine de hız kazandırdı.

    Tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'ü Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlılar Roma'nın 25 yaşındaki sağ beki Rick Karsdorp'u kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

    Beşiktaş ta gündem Rick Karsdorp #1

    ERDAL TORUNOĞULLARI HAREKETE GEÇTİ

    Geçen sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren Karsdorp'u İtalyan kulübü bu yıl da takımda görmek istemiyor. Bu gelişmeler üzerine harekete geçen Erdal Torunoğulları, tecrübeli sağ bek ile bizzat iletişim kuracak.

    FELEMENKÇE AVANTAJI

    Hollanda geçmişi olan Karsdorp'a yine daha önce Hollanda'da yaşamış olan Erdal Torunoğulları'nın görevlendirilmesiyle de iletişimin kolay sağlanması amaçlanıyor. Bilindiği üzere Torunoğulları iyi derecede Felemenkçe biliyor...

    Öte yandan Rick Karsdorp, geçen sezon Feyenoord formasıyla 24 maça çıkarken 2 gol 5 asistlik bir performans sergiledi. Deneyimli isim 1818 dakika sahada kaldı.

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