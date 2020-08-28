Beşiktaş'ta gündem Santon ve Kalinic

PAOK maçındaki hayal kırıklığının ardından kadroyu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Roma'nın sağ beki Davide Santon ile büyük oranda anlaşırken Kalinic için de Atletico Madrid ile pazarlık halinde.

Bu sezon Anadolu'dan Mensah, Welinton ve N'Sakala gibi transferler yapan Beşiktaş, PAOK maçındaki vasat futbolun ardından taraftarlarının tepkisiyle karşılaşmıştı.

FORVETE NIKOLA KALINIC

Sergen Yalçın'ın da kadronun yetersiz olduğunu vurgulamasının ardından harekete geçen siyah-beyazlı yöneticiler, geçen sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Atletico Madridli Nikola Kalinic ile yakından ilgileniyor.

A. MADRID EN SON 4 MİLYON EURO İSTEDİ

Temaslarını hızlandıran Beşiktaş'ın, bonservis kazanmak isteyen Atletico Madrid'le kıyasıya bir pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Kapıyı 5 milyon eurodan açan İspanyol kulüp, son olarak 4 milyon euroya kadar düştü.

Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan tecrübeli forveti en az maliyetle kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlıların, İspanyol kulübünden ciddi bir indirim istediği kaydedildi. Görüşmeler sürüyor.

SANTON İLE BÜYÜK ORANDA ANLAŞILDI

Öte yandan Roma'nın çok şey beklediği ancak bir türlü beklenilen performansı veremeyen Davide Santon'u da isteyen Kara Kartal, tecrübeli sağ beki ikna etmeyi başardı.

İtalyan basınına göre, siyah-beyazlı takımla birçok konuda anlaşan Santon'un yeni takımının Beşiktaş olması bekleniyor. Geçen sezon Serie A'da 15 maça çıkan futbolcu, asist veya gol başarısı gösterememişti.

İtalyan takımıyla 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun, satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.