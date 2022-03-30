Petrol
111.38
3.41%
Euro
16.36
1.08%
Dolar
14.65
0.56%
Altın
912.37
1.45%
Borsa
2230
1.07%
Bitcoin
692.421
-0.65%
BTXN Coin
37.34
-5.10%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan 5 milyon TL'yi kabul etmedi

    Bir yandan yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile iyi bir başlangıç yapmak isteyen diğer yandan mukavelesi biten oyuncularla masaya oturan Beşiktaş'ta Güven, yönetimin teklifini yetersiz buldu
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 18:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan 5 milyon TL'yi kabul etmedi

    Yeni teknik direktörü Valerien İsmael ile birlikte ligin kalan haftalarında maksimum puan alarak sezonu tamamlamak isteyen Beşiktaş’ta sözleşmesi biten oyuncularla görüşmeler de sürüyor.

    Siyah beyazlılarda bu sezon formasını giydiği 26 maçta 5 gol, 3 asistlik katkı veren Güven Yalçın ile siyah-beyazlı yönetim arasında yapılan görüşmelerde taraflar anlaşma sağlayamadı.

    5 MİLYON TL'Yİ REDDETTİ

    Beşiktaşlı kurmayların 2018’den bu yana Beşiktaş’ta görev yapan 23 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon TL’lik bir öneride bulunduğu rakamı düşük bulan Güven’in bu teklifi kabul etmediği ifade edildi.

    Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturması bekleniyor.

    Beşiktaş ta Güven Yalçın dan 5 milyon TL yi kabul etmedi #1


    İlginizi Çekebilir

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Isparta'da heyelan tehlikesi nedeniyle 64 daire boşaltıldı
    İç Haber

    Isparta'da heyelan tehlikesi nedeniyle 64 daire boşaltıldı

    Kara Tahta dizisi seyirciyle buluşuyor
    Medya

    Kara Tahta dizisi seyirciyle buluşuyor

    Görüş Bildir