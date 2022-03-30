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Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan 5 milyon TL'yi kabul etmedi

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan 5 milyon TL'yi kabul etmedi

Bir yandan yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile iyi bir başlangıç yapmak isteyen diğer yandan mukavelesi biten oyuncularla masaya oturan Beşiktaş'ta Güven, yönetimin teklifini yetersiz buldu