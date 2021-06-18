Beşiktaş'ta harcama limitleri transfer planlarını bozdu

TFF tarafından belirlenen 386 milyon liralık yeni harcama limiti, Beşiktaş’ın işini bir hayli zorlaştırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merakla beklenen 2021-2022 sezonu kulüp harcama limitlerini önceki akşam resmen açıkladı.

Beşiktaş’ın limiti 309 milyon 158 bin lira olarak belirlendi. Yüzde 25 sapmayla birlikte rakamın 386 milyon 447 bin lira olduğu duyuruldu.

Yeni harcama limiti, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş’ın beklentisini karşılamadı. 386 milyon lira tutarındaki limit, transferde siyah-beyazlı yönetimin işini bir hayli zorlaştırdı.

GHEZZAL VE ROSIER ZORA GİRDİ

Kiralık sözleşmeleri biten Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier’in bonservislerini kulüplerinden almaya çalışan Beşiktaş’ın, manevra alanı çok daraldı.

Ghezzal’ı 4-5 milyon, Rosier’i 3-4 milyon euro karşılığında bonservisleriyle birlikte kadrosuna katmak isteyen Kartal’ın, bu paraları ödemesinin şu an için mümkün olmadığı ifade edildi.

KİRALAMA YOLUNA GİDİLECEK

Siyah-beyazlı yönetimin, kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Ghezzal için Leicester City ile sonuna kadar kıran kırana pazarlık yapacağı aktarıldı.

Beşiktaş’ın, Rosier konusunda ise kiralama seçeneğini yeniden öne çıkaracağı vurgulandı. Siyah-beyazlı yönetim, Sporting Lizbon kulübüne geçtiğimiz günlerde Rosier’i bir yıl daha kiralama teklifi yaparken, Fransız sağ bekin bonservisini 2022’de alma garantisi de vermişti.

Rosier’i kadrosunda tutmaya kararlı olan Kartal’ın, zorunlu satın alma opsiyonunu 2-3 milyon euro düzeyinde tuttuğu da kaydedildi.

LARIN İÇİN 10 MİLYON EURO KABUL

Beşiktaş’ın yüksek bir bonservis bedeli karşılığında oyuncu satmadan transfer yapması zor görünüyor. Cyle Larin, şu an için Kartal’ın elindeki en değerli oyuncu olarak öne çıkıyor.

Siyah-beyazlılar, kısa süre önce Rus ekibi Spartak Moskova’nın Larin için yaptığı 10 milyon euroluk teklifi yeterli bulmamıştı. Müthiş bir sezon geçiren Kanadalı yıldızı 12-15 milyon euro civarında bir bonservisle satmaya sıcak bakan siyah-beyazlıların, mecburiyet halinde 10-12 milyon euro düzeyindeki bir teklifi de kabul edebileceği ileri sürüldü.

Satış halinde bonservis gelirinin üçte biri, Beşiktaş’ın kulüp harcama limitine eklenecek.

YILLIK ÜCRETLERDE İNDİRİM İSTENECEK

Beşiktaş Kulübü, futbol takımında en yüksek yıllık garanti ücretleri Domagoj Vida ve Adem Ljajic’e ödüyor.

Bedelsiz gelen Vida 3.7 milyon euro, bonservisine 6.5 milyon euro ödenen Ljajic ise 2 milyon 250 bin euro kazanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, tıpkı geçen sezon başında olduğu gibi Vida ve Ljajic’ten indirim isteyecek.

Ciddi bir indirim yapmayı kabul ederse Vida’nın 2022’de bitecek sözleşmesi yeni koşullarla en az 2 yıl uzatılacak.

Son iki yıldır beklentilerin çok altında kalan Ljajic’ten de yıllık ücretinde indirim yapması veya uygun bir bonservisle takımdan ayrılması talep edilecek. Beşiktaş geçen sezon yıllık ücretlerinde indirim istediği yabancı oyuncularından olumsuz yanıt almıştı.