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Beşiktaş'ta hedef Gökhan Akkan
- Haber Merkezi
- 15.08.2020 - 14:45
Transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'ta gözler kaleci transferine çevrildi.
Daha önce yabancı bir kaleci almayacaklarını açıklayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, yönetimden Ç.Rizespor forması giyen Gökhan Akkan'ı istediği öğrenildi.
RİZESPOR UMUT NAYİR'İ İSTEDİ
Geçtiğimiz günlerde Radyospor'a konuşan Ç.Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal, "Beşiktaş ile Gökhan Akkan konusunda görüştük." diyerek çıkan haberleri doğrulamıştı.
Karadeniz ekibinin ise başarılı file bekçisinin karşılığında siyah-beyazlılardan Umut Nayir'ı istediği kaydedildi.
Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.
RİZESPOR'UN KAPTANI
Öte yandan 5 yıldır formasını giydiği Rize ekibinde kaptanlığa kadar yükselen 25 yaşındaki kalecinin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Gökhan, bu sezon çıktığı 26 maçta kalesinde 45 gol gördü.