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    Beşiktaş'ta hedef Gökhan Akkan

    Karius'un takımdan ayrılmasının üstünden aylar geçmesine rağmen henüz kaleci transferi yapmayan Beşiktaş'ta hedef, Ç.Rizespor'un başarılı file bekçisi Gökhan Akkan.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2020 - 14:45
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    Beşiktaş'ta hedef Gökhan Akkan

    Transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'ta gözler kaleci transferine çevrildi.

    Daha önce yabancı bir kaleci almayacaklarını açıklayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, yönetimden Ç.Rizespor forması giyen Gökhan Akkan'ı istediği öğrenildi.

    RİZESPOR UMUT NAYİR'İ İSTEDİ

    Geçtiğimiz günlerde Radyospor'a konuşan Ç.Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal, "Beşiktaş ile Gökhan Akkan konusunda görüştük." diyerek çıkan haberleri doğrulamıştı.

    Karadeniz ekibinin ise başarılı file bekçisinin karşılığında siyah-beyazlılardan Umut Nayir'ı istediği kaydedildi.

    Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

    Beşiktaş ta hedef Gökhan Akkan #1

    RİZESPOR'UN KAPTANI

    Öte yandan 5 yıldır formasını giydiği Rize ekibinde kaptanlığa kadar yükselen 25 yaşındaki kalecinin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Gökhan, bu sezon çıktığı 26 maçta kalesinde 45 gol gördü.

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