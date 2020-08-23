Beşiktaş'ta hedef Gökhan Töre ve Nazım Sangare

Beşiktaş'ta hedef Gökhan Töre ve Nazım Sangare

Beşiktaş'ın Gökhan Töre ve Nazım Sangare'yle el sıkıştığı, PAOK maçı sonrası Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor kulüpleriyle masaya oturulacağı belirtildi.

Şu ana kadrosunu N'Sakala, Mensah ve Welinton gibi isimlerle güçlendiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine Gökhan Töre ve Nazım Sangare'nin peşine düşen siyah-beyazlıların, iki futbolcudan da olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

GÖRÜŞME PAOK MAÇI SONRASI

Siyah-beyazlı yönetimin, PAOK ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı sonrası Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor kulüpleriyle masaya oturacağı belirtildi.

Daha önce Gökhan için Malatya ekibine Tyler Boyd'u öneren Kartal, olumsuz yanıt almıştı. Malatyaspor yönetiminin Umut Nayir takasına sıcak baktığı bildirildi.

Nazım'ın 2022, Gökhan'ın ise 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.