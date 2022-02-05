Beşiktaş'ta hedef Henry Onyekuru

Bu sezon ligde başarılı işler yapamayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların hedefinde bu kez Henry Onyekuru var.

Beşiktaş’ın, Gedson Fernandes transferinin yankıları daha azalmamışken bir bomba daha patlamak üzere.

Siyah-beyazlılar, Cimbom’un elinden aldığı Gedson’dan sonra sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim'in gözde futbolcularından Henry Onyekuru’nun da peşine düştü.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF ONYEKURU

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Rakibine lig tarihinin en büyük çalımlarından birini atan Beşiktaş, bununla da yetinmeyerek Nijeryalı futbolcuyla görüşmelere başladı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Larin ile anlaşamayan, N’Koudou’nun da uzun süreli sakatlıklarından dolayı hücum hattının soluna oyuncu arayan siyah-beyazlılarda sportif direktör Ceyhun Kazancı’ya transfer için tam yetki verilmiş durumda.

GELECEK SEZON İÇİN İSTENİYOR

Galatasaray’ın daha önce üç defa kiralayıp başarılı performansına rağmen geri gönderdiği Henry Onyekuru’nun bonservisinin alınması planlanıyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, 24 yaşındaki Onyekuru’yu da aynı Gedson Fernandes gibi gelecek sezonun kadrosu için düşünüyor.

YUNAN EKİBİ SATMAYA HAZIR

Olympiakos’a 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Henry Onyekuru, Yunanistan’da istediği ortamı bulamadı. Yunan ekibi de Onyekuru’yu satmaya hazır.

“Beşiktaş’ta oynamak ister misin” sorusuna olumlu cevap veren Onyekuru için sportif direktör Kazancı önümüzdeki günlerde Atina’ya giderek transferi bitirmeye çalışacak.