Beşiktaş'ta hedef Nathan Redmond

Beşiktaş, İngiltere Premier Ligi'nde Southampton forması giyen Nathan Redmond'u kadrosuna katmak istiyor.

Bu akşam deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. 2 ya da 3 oyuncu daha kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlı ekip rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Beşiktaş, kiralık olarak transfer edecek

Daily Express'in haberine göre; siyah-beyazlı takım, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond ile ilgileniyor.

Haberde, Beşiktaş'ın oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istediği aktarıldı.





Ismael, takımda görmek istiyor

Teknik direktör Valerien Ismael'in İngiliz kanat oyuncusunu takımda görmeyi çok istediği Kevin N'Koudou ile rekabet edecek bir oyuncunun takımda ihtiyaç olduğunu belirttiği öğrenildi.

Beşiktaş Premier Lig'i sevdi

Yaz transfer döneminde aldığı oyuncular ile iddialı bir kadro kuran Beşiktaş, Nathan Redmond'u transfer etmesi halinde yaz transfer döneminde Premier Lig'de forma giymiş olan 7.oyuncuyu kadrosuna katacak.

Siyah-beyazlılar transfer döneminde Romain Saiss, Wout Weghorst, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Dele Alli'yi takıma katmıştı.

Bournemouth, Redmond'un peşinde

Öte yandan, Beşiktaş'ın dışında Bournemouth kulübü de oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer alıyor.

Bu sezon forma şansı bulamadı

Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabildi.

Geçen sezon ise 32 maçta forma giyen Redmond, 3 gol attı ve 6 asist kaydetti.



