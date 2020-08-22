Beşiktaş'ta hedef Nikola Kalinic

Forvet konusunda arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid'in golcü futbolcusu Nikola Kalinic için nabız yokluyor.

Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Yunanistan'ın PAOK takımıyla eşleşen ve tüm planlarını bu turu geçmek üzere kuran Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, forvet transferi için acele edilmemesi gerektiğini yönetime ilettiği ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin hocasının panik bir transferde hata oranının yüksek olabileceğini düşündüğü, lige kadar bu sorunun daha rahat çözüleceğine inandığı öğrenildi.

İLK PLANDA KALINIC VAR

Başta Kalinic olmak üzere Ze Luis ve Seferovic gibi isimlerle de ilgilenen Beşiktaş yönetimi, forvet transferinde iyice düşünerek kararını verecek.

PAOK maçı için acele edince forvet pazarlığı konusunda masada zaman zaman taviz veren siyah-beyazlılar, bundan sonra tok alıcı rolünü oynayacak. Forvet planlamasında Sergen Yalçın'ın listesi üzerinden giden Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde Kalinic için bir kez daha masaya oturacak.

ATLETICO MADRID'İN NİYETİ SATMAK

Geçtiğimiz sezonu Roma formasıyla kiralık olarak geçiren Nikola Kalinic'in 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Milan'dan 14.5 milyon euroya transfer edilen Hırvat futbolcudan bonservis kazanmak isteyen Atletico Madrid, futbolcuyu kiralamaya sıcak bakmıyor.

Bu konuda girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar, İspanyol kulübünün vereceği karara göre Ze Luis veya Seferovic'i de hazır bekletiyor.

Geçen sezon Serie A'da 15 maça çıkan Kalinic, 5 gol 1 asist kaydetti.