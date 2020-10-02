Beşiktaş'ta hedef Serkan Kırıntılı ve Bruma

Transferin son günlerinde vites yükselten Beşiktaş, kaleci Serkan Kırıntılı ve PSV'li Bruma için görüşmelerini sürdürüyor.

Transfer döneminde etkili işler yapamayan Beşiktaş, son 3 güne girilirken vites yükseltti.

KALEDE SERKAN KIRINTILI TEMASI

Kalede Ersin Destanoğlu'nun güven vermemesi nedeniyle yerli kaleci arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Konyaspor'da istenmeyen adam ilan edilen Serkan Kırıntılı'yı transfer etmek istiyor.

Konyasspor ile bir yıl daha sözleşmesi olan ve yeşil-beyazlı kulüpten bonservisini bedelsiz almak için görüşen Serkan Kırıntılı diğer yandan da Beşiktaş ile dirsek temasını sürdürüyor.

Konyaspor ile sözleşmesini feshettikten sonra Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen 35 yaşındaki Serkan Kırıntılı'nın, cuma gününe kadar sözleşme sorununu ortadan kaldırması bekleniyor.

Konyaspor'da görev yaptığı dönemde Serkan Kırıntılı ile de çalışan Sergen Yalçın, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Ersin ve Utku'ya inanıyoruz ancak Süper Lig'in havasını bilen, tecrübeli bir kaleciye de ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

BRUMA HAMLESİ

Öte yandan Lens ve N'Koudou'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş, kanat için de yine tanıdık bir ismin kapısını çaldı.

PSV'de beklentileri karşılayamayan Bruma'yı radarına alan siyah-beyazlılar transferi bitirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Beşiktaş'ın bu transferi kısa süre içerisinde çözmeyi planladığı kaydedildi.

Galatasaray'dan Leipzig'e 15 milyon euro bedelle transfer olan Bruma, son olarak PSV'ye transfer olmuş ancak burada da bekleneni verememişti.

Portekizli oyuncu, PSV Eindhoven'da 35 maça çıktı ve 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.