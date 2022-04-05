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    Beşiktaş'ta hedef yine Alexander Sörloth

    Beşiktaş'ta hedef yine Alexander Sörloth

    Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması sürüyor. Siyah-beyazlılar, Alexander Sörloth'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 16:29
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    Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

    Siyah-beyazlılar, 6-7 futbolcuyu kadrosuna katmayı düşünüyor. Transferde en kritik mevki santrfor bölgesi olacak. Batshuayi’den istediği verimi alamayan siyah-beyazlı ekip, bu bölgeye nokta atışı transfer yapmak istiyor.

    Sportif direktör Ceyhun Kazancı, bir dönem Trabzonspor'da oynayan Alexander Sörloth'a Beşiktaş forması giydirmenin hesaplarını yapıyor. Sörloth'un Türkiye'ye transferindeki öncelik ise Karadeniz temsilcisinde.

    Bonservisi Leipzig’te bulunan Norveçli golcü, sezonu, Real Sociedad’ta kiralık olarak geçiriyor. İspanyol ekibinin 17 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak istemediği ifade ediliyor.

    Beşiktaş ta hedef yine Alexander Sörloth #1

    SÖRLOTH TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

    Leipzig de 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sörloth'u kadrosunda tutmayı düşünmüyor. Beşiktaş, Alman ekibinin bonservisiyle göndermek istediği 26 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlayacak.

    Eğer bu konuda anlaşma sağlanamazsa bonservis konusu gündeme gelebilir. Ancak, siyah-beyazlıların şu anki mali şartlar içinde Norveçli oyuncunun bonservisini alması zor gözüküyor.

    Öte yandan golcü oyuncunun da ilk kez Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

    Beşiktaş ta hedef yine Alexander Sörloth #2


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