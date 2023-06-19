Beşiktaş'ta hedef Yusuf Yazıcı Yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı, eski günlerine dönmek için Beşiktaş'a transfer olabilir. Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'ın etkileyici ikna kabiliyeti sayesinde, Lille'den 3 milyon euroya transfer süreci hız kazanabilir.

Trabzonspor'da kötü bir sezon geçiren ve eski günlerini arayan Yusuf Yazıcı, Beşiktaş'ın gündemine geldi.

Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş, eski öğrencisini Ümraniye'de yeniden futbola kazandıracağına inanıyor.

Lille ile 1 yıl sözleşmesi kalan 26 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 3 milyon Euro teklif edilecek.

Ufak bir pürüz var

Trabzonspor, Yusuf'u Lille'e yollarken sözleşmeye özel bir madde koymuş, başka bir Süper Lig takımına dönüşünün önünü tazminat maddesi ile kapatmıştı ancak Ahmet Nur Çebi, iyi ilişkileri olduğu bordo-mavili kulüple bu sorunu çözeceğine inanıyor.

Güneş'in yardımcılığına gelecek Burak Yılmaz da Lille'de birlikte şampiyonluk kupası kaldırdığı Yusuf'u bu transfere ikna etmiş durumda.