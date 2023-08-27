Beşiktaş'ta Jean Onana ile yollar ayrılıyor

Şenol Güneş yönetiminde 2023-2024 sezonuna çıktığı 7 maçta aldığı 6 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor
Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 futbolcuyla güçlendiren siyah-beyazlı takımda gösterdiği performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratan orta saha oyuncusu Jean Onana hakkında yeni bir karar alındı.
Gelen teklifler değerlendirilecek
Sports Digitale'nin haberine göre; siyah-beyazlılar Onana ile yollarını ayırma kararı aldı.
Beşiktaş'ta 23 yaşındaki futbolcu için başta 'kiralama' olmak üzere gelen teklifleri değerlendirme kararı alındı.
4 yıllık sözleşme imzalandı
Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Kamerunlu futbolcu ile Beşiktaş, 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
Orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı formayla 6 maçta forma giydi. Onana bu karşılaşmalarda 1 asistle oynadı.