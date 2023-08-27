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Beşiktaş'ta Jean Onana ile yollar ayrılıyor Abone Olun

Beşiktaş'ta Jean Onana ile yollar ayrılıyor Beşiktaş, yaz transfer döneminde 4 milyon 37 bin 500 euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Jean Onana ile yolları ayırma kararı aldı.

ensonhaber.com Şenol Güneş yönetiminde 2023-2024 sezonuna çıktığı 7 maçta aldığı 6 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 futbolcuyla güçlendiren siyah-beyazlı takımda gösterdiği performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratan orta saha oyuncusu Jean Onana hakkında yeni bir karar alındı. Gelen teklifler değerlendirilecek Sports Digitale'nin haberine göre; siyah-beyazlılar Onana ile yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaş'ta 23 yaşındaki futbolcu için başta 'kiralama' olmak üzere gelen teklifleri değerlendirme kararı alındı. 4 yıllık sözleşme imzalandı Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Kamerunlu futbolcu ile Beşiktaş, 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı formayla 6 maçta forma giydi. Onana bu karşılaşmalarda 1 asistle oynadı.

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