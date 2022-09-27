Beşiktaş'ta Jesurun Rak-Sakyi hedefte

Geleceğe yatırım yapmak isteyen Beşiktaş, şu sıralar Charlton forması giyen Jesurun Rak-Sakyi'yi listesine ekledi. Ocak ayında görüşmeler resmi kanallardan hız kazanacak.

Valerien Ismael'in talimatıyla hem genç hem de potansiyelli futbolcuları gözüne kestiren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim, Jesurun Rak-Sakyi oldu.

Crystal Palace altyapısında yetişen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, şu sıralar İngiltere League One takımlarından Charlton Atletic'te kiralık olarak forma giyiyor.

Teknik kabiliyeti ve hızıyla dikkat çeken Gana asıllı İngiliz futbolcu, son vuruşlarında ise henüz yeterli kabiliyete sahip değil. Scout raporlarına da yansıyan bu özelliğini geliştirmek isteyen siyah-beyazlılar, oyuncuyu bonservisiyle satın almak için kolları sıvadı.

Jesurun Rak-Sakyi'nin yeteneği göz dolduruyor - İZLE



Bonservisi ucuz

Ocak ayında İngilizlerin kapısını çalmak isteyen Çebi ve kurmayları, 500 bin euro gibi bir bedelle oyuncuyu takıma katıp, kiralık olarak Charlton'a geri göndermeyi planlıyor.

Bu sezon Charlton formasıyla 6 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.