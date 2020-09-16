Beşiktaş'ta Josef de Souza krizi

Josef de Souza'nın haksız fesih yaptığını söyleyen Al Ahli kulübü, oyuncunun lisansının çıkarılabilmesi için gerekli olan evrakları Beşiktaş'a göndermiyor.

5 aydır maaşını alamadığı için Al Ahli kulübüyle yollarını ayıran Josef de Souza, bonservisini eline alarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde resmi sözleşme imza atan Brezilyalı oyuncuda lisans krizi yaşandığı öğrenildi.

Ortaçizgi'nin haberine göre; oyuncunun haksız fesih yaptığını söyleyen Arapların, Beşiktaş'a gerekli olan evrakları göndermediği ortaya çıktı.

KURALLARA GÖRE JOSEF HAKLI

Kurallar gereği 4 ay maaş alamayan bir futbolcu, sözleşmesini feshetme hakkına sahip. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu nedenle Al Ahli ile olan kontratını sonlandırmıştı.

GEÇİCİ LİSANS ÇIKARILACAK

Yaşanan bu kriz üzerine hukuk departmanına tüm evrakları inceleten siyah-beyazlı yönetim, geçici lisans çıkarmak için UEFA'ya başvurma kararı aldı.