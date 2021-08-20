Euro
9.9758
0.03%
Dolar
8.5359
0.34%
Altın
489.76
0.78%
Borsa
1.44
0%
Bitcoin
399.248
5.06%
EXEN Coin
26.35
-1.27%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C
    Beşiktaş'ta Kaan Ayhan için kritik 2 gün

    Beşiktaş'ta Kaan Ayhan için kritik 2 gün

    Beşiktaş'ın listesinde bulunan Kaan Ayhan, Sergen Yalçın tarafından ikna edilse de transfer için 6 milyon euro bonservis isteyen Sassuolo'nun ikna olması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 09:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş ile Sassuolo kulüpleri arasındaki Kaan Ayhan pazarlığında netice elde etmeye 48 saat kaldı...

    Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla istediği milli futbolcunun transferi için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı yönetim, Sassuolo'ya bonservis için 3 milyon euro teklif etti.

    2 GÜN SÜRE VERİLDİ

    Kaan’ı geçen yıl Fortuna Düsseldorf’tan 2.5 milyon euroya satın alan Sassuolo ise 6 milyon euro istedi. Ancak Beşiktaşlı yöneticiler 3 milyon euronun üzerine çıkamayacaklarını bildirip, teklifi düşünmeleri için 2 gün süre verdi.

    Beşiktaş ta Kaan Ayhan için kritik 2 gün #1

    SERGEN HOCA, KAAN'I İKNA ETTİ

    Sassuolo yetkililerinin cevabını bekleyen siyah beyazlılarda diğer taraftan teknik direktör Sergen Yalçın, Kaan Ayhan’la bir telefon görüşmesi yaptı.

    Yalçın’ın, 27 yaşındaki futbolcunun özellikle oyun sistemine dair tüm tereddütlerini giderdiği ve transfere kesin olarak ikna ettiği öğrenildi.

    Beşiktaş ta Kaan Ayhan için kritik 2 gün #2

    GALATASARAY 2 YILDIR İSTİYORDU

    Sergen Yalçın, geçen sezon Sassuolo’da 20 resmi maç oynayan Kaan’ı; stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinin üçünde de oynayabildiği için tercih ediyor.

    Tecrübeli oyuncu yaklaşık 2 yıldır Galatasaray’ın da transfer listesinde yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir