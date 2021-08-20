Beşiktaş'ta Kaan Ayhan için kritik 2 gün

Beşiktaş'ın listesinde bulunan Kaan Ayhan, Sergen Yalçın tarafından ikna edilse de transfer için 6 milyon euro bonservis isteyen Sassuolo'nun ikna olması bekleniyor.

Beşiktaş ile Sassuolo kulüpleri arasındaki Kaan Ayhan pazarlığında netice elde etmeye 48 saat kaldı...

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla istediği milli futbolcunun transferi için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı yönetim, Sassuolo'ya bonservis için 3 milyon euro teklif etti.

2 GÜN SÜRE VERİLDİ

Kaan’ı geçen yıl Fortuna Düsseldorf’tan 2.5 milyon euroya satın alan Sassuolo ise 6 milyon euro istedi. Ancak Beşiktaşlı yöneticiler 3 milyon euronun üzerine çıkamayacaklarını bildirip, teklifi düşünmeleri için 2 gün süre verdi.

SERGEN HOCA, KAAN'I İKNA ETTİ

Sassuolo yetkililerinin cevabını bekleyen siyah beyazlılarda diğer taraftan teknik direktör Sergen Yalçın, Kaan Ayhan’la bir telefon görüşmesi yaptı.

Yalçın’ın, 27 yaşındaki futbolcunun özellikle oyun sistemine dair tüm tereddütlerini giderdiği ve transfere kesin olarak ikna ettiği öğrenildi.

GALATASARAY 2 YILDIR İSTİYORDU

Sergen Yalçın, geçen sezon Sassuolo’da 20 resmi maç oynayan Kaan’ı; stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinin üçünde de oynayabildiği için tercih ediyor.

Tecrübeli oyuncu yaklaşık 2 yıldır Galatasaray’ın da transfer listesinde yer alıyor.