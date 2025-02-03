Beşiktaş'ta Leo Ostigard atağı

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Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan ve ay sonunda sahalara geri dönmesi beklenen Gabriel Paulista'ya Brezilya'dan talip çıktı.

Corinthians'ın transfer listesinde olduğu kaydedilen tecrübeli savunmacının, kariyerinin sonunda ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Siyah-beyazlı ekiple 2 sezon daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 2.5 milyon euro garanti ücreti olan Paulista için Beşiktaş yönetimi de maaşının karşılanması şartıyla ayrılığa olumlu bakıyor.

PAULISTA'NIN YERİNE OSTIGARD

Paulista'nın gidiş ihtimali nedeniyle Beşiktaş'ta stoper takviyesi de gündeme geldi.

Rennes forması giyen Leo Ostigard, transfer listesine dahil edildi. 25 yaşındaki oyuncunun menajerliğini, Ole Gunnar Solskjaer'in de temsilciliğini yapan Jim Solbakken yürütüyor.

7 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDENMİŞTİ

Rennes ile temasa geçen Beşiktaş, futbolcunun durumunu sordu. Yönetim, yaz döneminde 7 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'den Fransız ekibine geçen oyuncunun şartlarının uygun olması halinde transferini düşünüyor.

PERFORMANSI

Ostigard, bu sezon Rennes'te 18 maçta süre buldu ve 1 kez gol sevinci yaşadı.