Beşiktaş'ta Ljajic, Atakan, Hasic ve Douglas'a talip var

Beşiktaş'ta Ljajic, Atakan, Hasic ve Douglas'a talip var

Sezona kabus gibi başlayan ancak son maçlarda gösterilen performansla liderliğe yükselen Beşiktaş'ta, oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor.

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta, takımda yeterli forma şansı bulamayan isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor.

LJAJIC'E İTALYA'DAN TEKLİFLER

Bu sezon özel hayatında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle takımda kendine yer bulmakta zorlanan Adem Ljajic'e, İtalya'dan teklifler olduğu öğrenildi. Verona ve Genoa'nın istediği Sırp futbolcunun, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

HASIC'E YUNANİSTAN VE BELÇİKA'DAN TALİP VAR

Öte yandan sezon başında ilk 11'de denenen Ajdin Hasic, son haftalarda gösterdiği performansla da hem Yunanistan hem de Belçika'dan teklifler olduğu belirtildi. Sergen Yalçın ise hamle oyuncusu niteliği taşıyan genç futbolcunun kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakmıyor.

DOUGLAS'A SAO PAULO İLGİSİ

Sezon başında kadro dışı bırakılan Douglas için de Brezilya takımlarından Sao Paulo'nun transfer girişiminde olduğu öğrenildi. Aldığı maaş nedeniyle takımdan ayrılmak istemeyen futbolcunun gönderilmesi için tüm şartların zorlanacağı bilgisine ulaşıldı.

SAMSUNSPOR'UN HEDEFİ ATAKAN

Sezon başında bulduğu forma şanslarını iyi değerlendiremeyen Atakan Üner'e de TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor talip oldu. Şampiyonluk için kadrosunu daha da genişletmek isteyen Karadeniz ekibinin, Atakan'ı kiralamak için temaslarını hızlandırdığı belirtildi.