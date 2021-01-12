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    Beşiktaş'ta Ljajic ile Gökhan Töre kadroya alındı

    Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Adem Ljajic ile Gökhan Töre, Rizespor ile oynanacak kupa maçının kadrosuna dahil edildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 15:25
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    Beşiktaş'ta Ljajic ile Gökhan Töre kadroya alındı

    Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turu maçında yarın sahasında Rizespor'u ağırlayacak.

    Siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmanın kadrosunda yer alacak isimleri açıkladı.

    VIDA İLE ROSIER YOK

    Adem Ljajic ile Gökhan Töre uzun süre sonra kadroya dahil edilirken, Vida ile Rosier ise yoğun fikstür nedeniyle dinlendirildi.

    İşte açıklanan kadro:

    Beşiktaş ta Ljajic ile Gökhan Töre kadroya alındı #1

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