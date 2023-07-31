Beşiktaş'ta Mert Günok'un sözleşmesi uzatıldı Dış transferde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iç transferde önemli bir hamleye imza attı ve tecrübeli kalecisi Mert Günok'un sözleşmesini uzattı.

Emrecan Bulut, Jean Onana ve Daniel Amartey transferlerini tamamlayan, Ante Rebic'i kısa süre içerisinde İstanbul'a getirecek olan Beşiktaş, iç transferde önemli bir hamleye imza attı.

Sports Digitale'nin haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, deneyimli kalecisi Mert Günok'un sözleşmesini uzattı.

34 yaşındaki kaleci, 2024'te bitecek sözleşmesini 2026'ya uzatan sözleşmeyi imzaladı. Yıllık 10 milyon euro kazanan başarılı file bekçisine yüzde 50 oranında zam yapıldığı da gelen haberler arasında.

Kısa sürede açıklanacak

Beşiktaş'ın bu imzayı da kısa sürede resmen açıklaması bekleniyor.

Mert Günok, geçen sezon kaleyi Ersin'den devraldıktan sonra 24 maçta forma giymiş ve kalesinde 23 gol görürken 7 maçta kalesini gole kapatmıştı.