Beşiktaş'ta Miralem Pjanic harekatı

Orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, Barcelona'nın gözden çıkardığı Pjanic için harekete geçti.

Orta saha transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir isme yöneldi.

Siyah-beyazlılar, Barcelona'da gözden çıkarılan Miralem Pjanic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Bosnalı yıldız için Barcelona ile kiralama opsiyonu üzerine görüşmeler yaptı.

BARCELONA BÜTÇEYİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Maaş bütçesini düşürmeye çalışan Barcelona yönetiminin, 10 milyon euro net maaş alan Miralem Pjanic'i Beşiktaş'a 2 milyon eurosunu karşılama şartıyla vermeye hazır olduğu öğrenildi.





BARCELONA LİSTEDEN ÇIKARDI

Barcelona kulübü oyuncuyu La Liga A takım listesinden çıkardı. Barcelona'nın bu hamlesi oyuncunun Beşiktaş'a transferini daha da güçlendirdi.

31 yaşındaki Boşnak futbolcu, 2020 yazında Juventus'tan Barcelona'ya Arthur Melo karşılığında transfer olmuştu.

Metz, Lyon, Roma, Barcelona ve Juventus formaları giyen 31 yaşındaki oyuncu, 552 maça çıkarken 73 gol attı ve 108 asist yaptı.