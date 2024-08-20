Beşiktaş'ta Muleka, Arabistan yolcusu Beşiktaş’ın Demokratik Kongolu hücum oyuncusu Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Haber Merkezi

Beşiktaş, yeni sezona istediği gibi başladı. Siyah-beyazlılar, ligde 2’de 2 yaparak yoluna devam ediyor.

Öte yandan, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Kartal, iç transferde önemli bir gelişme yaşadı.

Beşiktaş’ın Demokratik Kongolu hücum oyuncusu Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood ile transfer görüşmelerine devam ediyor.

Al-Kholood, Muleka için Beşiktaş’a 3 milyon 350 bin euroluk bir teklif sundu.

Muleka’nın maddi şartlarda anlaşması halinde Al-Kholood ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Muleka’nın Beşiktaş’tan ayrılması durumunda, Al-Kholood’da nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

47 MAÇTA 9 GOL 2 ASİST

Jackson Muleka, Beşiktaş’a 2022 yılında Standard Liège’den 3 milyon 350 bin euro karşılığında transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon ise tüm kulvarlarda 47 maçta 9 gol ve 2 asistle oynadı.