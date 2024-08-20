Beşiktaş'ta Muleka, Arabistan yolcusu
Haber Merkezi

Beşiktaş, yeni sezona istediği gibi başladı. Siyah-beyazlılar, ligde 2’de 2 yaparak yoluna devam ediyor.

Öte yandan, çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Kartal, iç transferde önemli bir gelişme yaşadı.

Beşiktaş’ın Demokratik Kongolu hücum oyuncusu Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood ile transfer görüşmelerine devam ediyor.

Al-Kholood, Muleka için Beşiktaş’a 3 milyon 350 bin euroluk bir teklif sundu.

Muleka’nın maddi şartlarda anlaşması halinde Al-Kholood ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Muleka’nın Beşiktaş’tan ayrılması durumunda, Al-Kholood’da nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

47 MAÇTA 9 GOL 2 ASİST

Jackson Muleka, Beşiktaş’a 2022 yılında Standard Liège’den 3 milyon 350 bin euro karşılığında transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon ise tüm kulvarlarda 47 maçta 9 gol ve 2 asistle oynadı.